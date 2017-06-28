Меркель виступила за відновлення переговорів про вільну торгівлю ЄС і США

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за відновлення переговорів щодо угоди про вільну торгівлю між Євросоюзом і США.

Про це вона сказала під час виступу на економічному раді партії Християнсько-демократичний союз, пряма трансляція якого ведлась на сайті заходу, передає Газета.ру.

«Я кажу саме про те, щоб почали переговори щодо угоди про вільну торгівлю з США», - зазначила Меркель.

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За словами канцлера, тільки переговори щодо угоди допоможуть вирішити багато проблем у торгівлі та питання між ЄС і США.

Як передає Reuters, так Меркель прокоментувала заяви міністра торгівлі США Уилбура Росса, який виступив перед ній по відеозв'язку.

У березні повідомлялося, що Німеччина не виключає варіант по відновленню переговорів з США про зону вільної торгівлі з ЄС (TTIP)

TTIP - торгова угода, яке повинно було б створити найбільший ринок у світі з 850 мільйонами споживачів. Однак проти цієї угоди в ЄС виступають захисники навколишнього середовища та прав споживачів, які вважають, що угода знизить європейські стандарти. Крім того, в цьому травні 2016 року з'явилася інформація, що США тиснуть на Європу в ході цих переговорів.