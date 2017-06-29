Великий російський страховик йде з України
12:07, 29 червня 2017Різне
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Компанія «Інгосстрах» закриває своє представництво в Києві.
«Ингосстрах» йде з України / economy365.gr
Велика російська страхова компанія «Інгосстрах» повністю йде з українського ринку, компанія закриває своє представництво в Києві.
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Це випливає з оновленої редакції статуту страховика, який був опублікований 25 червня.
Представник «Інгосстраху» підтвердив остаточний вихід з України, відмовившись уточнити причини, пишуть «Ведомости».
В «Інгосстраху» залишаються представництва в Алматі (Казахстан), Баку (Азербайджан), Мумбаї (Індія) та Пекіні (Китай).
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