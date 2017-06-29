Великий російський страховик йде з України

Велика російська страхова компанія «Інгосстрах» повністю йде з українського ринку, компанія закриває своє представництво в Києві.

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Це випливає з оновленої редакції статуту страховика, який був опублікований 25 червня.

Представник «Інгосстраху» підтвердив остаточний вихід з України, відмовившись уточнити причини, пишуть «Ведомости».

В «Інгосстраху» залишаються представництва в Алматі (Казахстан), Баку (Азербайджан), Мумбаї (Індія) та Пекіні (Китай).