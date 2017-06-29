Шведська H&M хоче вийти на ринок України наступного року

Одна з найбільших в Європі роздрібна мережа з торгівлі одягом - шведська компанія H&M планує вийти на ринок України в 2018 року, йдеться у звіті компанії за перше півріччя.

Читайте такожВ Україні з початку року роздрібна торгівля зросла до 300 мільярдів

«Відкриття нових магазинів H&M заплановано на 2018 рік в Уругваї та Україні», - йдеться у звіті.

Довідка УНІАН. H&M (Hennes & Mauritz) — шведська компанія, найбільша в Європі роздрібна мережа з торгівлі одягом. Штаб-квартира в Стокгольмі. H&M і пов'язані з нею бренди працюють у 62 країнах з більш ніж 4000 магазинів.