США ввели санкції проти китайського банку через зв'язки з КНДР

Адміністрація президента Дональда Трампа, у четвер, 29 червня, наклала санкції на китайський банк Bank of Dandong, повідомляє Deutsche Welle.

Американська влада підозрює, що ця фінансова установа слугує фінінститутом відмивання грошей для режиму в Північній Кореї.

Читайте такожКомпанії з Китаю та КНДР працюють в обхід санкцій - The Wall Street Journal

Міністр фінансів США Стівен Мнучін підкреслив, що уряд Китаю не є ціллю санкцій, які запроваджує Білий дім, однак зазначив, що США і далі перевірятимуть зв'язки фінансових установ з КНДР і можуть поширювати свої санкції на інші банки.

Повідомляється також про санкції Білого дому щодо двох громадян Китаю та однієї китайської компанії. Йдеться про громадян Сунь Вей і Лі Хунжі, а також про морського перевізника Dalian Global Unity Shipping Co.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США заявили, що залишають за собою право ввести санкції проти громадян КНР і китайських компаній, які, імовірно, надають допомогу Північній Кореї в ядерних розробках.