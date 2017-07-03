Мінекономрозвитку підготувало законопроект про тимчасове звільнення імпортованих телетюнерів від ввізного мита

Міністерство економічного розвитку і торгівлі підготувало проект закону, який передбачає звільнення від сплати ввізного мита при імпорті телетюнерів і компонентів до них на період впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення.

Читайте такожПопулярний провайдер може відключити "Інтер"

Відповідний законопроект опубліковано на сайті міністерства.

«Пропонується тимчасово, на період впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення, звільнити від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України та поміщенні в митний режим імпорту перетворювачів цифрового телевізійного сигналу (телетюнерів) і компонентів для їх виробництва», - йдеться в пояснювальній записці до документа.

При цьому в міністерстві відзначили, що втрати надходжень до держбюджету в разі ухвалення законопроекту і при збереженні обсягу імпорту цієї продукції на рівні 2016 року становитимуть 368 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 6 квітня ухвалив рішення відтермінувати повний перехід на цифрове телебачення в Україні на один рік через непрозору діяльність оператора цифрової ефірної телевізійної мережі - приватної компанії «Зеонбуд», яка займає монопольне становище на ринку.

У грудні 2006 року Україна підписаламеморандум «Женева-2006», який передбачав повний перехід до червня 2015 роки від аналогового до цифрового телерадіомовлення в країні. Після завершення цього періоду аналогове мовлення втрачає свій статус, а його застосування стає можливим лише за умови відсутності радіоперешкод прийому цифрового телерадіомовлення в сусідніх країнах. Однак у червні 2015 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про відтермінування переходу на цифрове телебачення.