ЄБРР продовжить підтримку України у проведенні реформ

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зазначив високий рівень взаємодії з Україною і продовжить підтримку нашої країни в реалізації необхідних змін, які уряд проводить після Революції гідності.

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Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів України з посиланням на заяву президента ЄБРР Суми Чакрабарті в ході засідання Ради директорів банку за участю української делегації під керівництвом прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у Лондоні (Великобританія).

У свою чергу, голова українського уряду подякував керівництву ЄБРР за підтримку реформ, включаючи ухвалення антикорупційного законодавства, дерегуляцію ринку газу, впровадження системи електронних державних закупівель та е-декларування для державних службовців, початок реформи державної служби, перехід до середньострокового бюджетного планування.

"Ми ламаємо зарегульованість, відроджуємо інституційну спроможність, просуваємо децентралізацію, що є однією з найбільш успішних реформ у країні", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація під керівництвом прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана 5-7 липня перебуває з візитом у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії, де бере участь у Конференції з питань реформ в Україні.