Новий патентний спір: Qualcomm подав скаргу на Apple

Один із найбільших світових виробників компонентів для мобільних пристроїв Qualcomm Inc. подав скаргу в комісію з міжнародної торгівлі США на корпорацію Apple за порушення патентних прав, йдеться у релізі Qualcomm.

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Згідно з текстом скарги, "Apple займалася незаконним ввезенням і продажем смартфонів iPhone, що порушує один або кілька пунктів формули шести патентів Qualcomm, що охоплюють ключові технології, які забезпечують роботу важливих функцій iPhone". Qualcomm просить комісію провести розслідування щодо даного питання і заборонити імпорт цих смартфонів та інших продуктів до США, запобігши незаконному використанню корпорацією Apple технологій Qualcomm, повідомляє Прайм.

"Розробки Qualcomm є серцем кожного смартфона iPhone і значно перевершують сучасні технології і стандарти стільникового зв'язку. ... Apple продовжує використовувати технологію Qualcomm, але відмовляється за це платити. Дані звинувачення спрямовані на те, щоб запобігти порушенням Apple щодо шести наших запатентованих технологій", - наводяться в релізі слова виконавчого віце-президента і головного юрисконсульта Qualcomm Дона Розенберга.

У травні Qualcomm подав позов проти Apple за невиплату роялті. Позов відноситься до тайванських компаній Compal Electronics Inc., Foxconn Technology Group, Pegatron Corp. і Wistron Corp. Вони, згідно з повідомленням, порушили патентно-ліцензійну угоду з Qualcomm, припинивши ліцензійні платежі за використання технології компанії, яка використовується в iPhone і iPad. Qualcomm стверджує, що ці компанії затримують виплату роялті, тому що компанія Apple сама не сплачує їх і зажадала від компаній слідувати її прикладу.

Компанія Qualcomm — один із найбільших світових виробників чіпів і компонентів для мобільних пристроїв, процесорні рішення якої використовуються в смартфонах і планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony та інших. Штаб-квартира компанії розташована в Сан-Дієго, Каліфорнія (США).

Apple була заснована в 1976 році Стівом Джобсом, Стівом Возняком і Рональдом Уейном. Штаб-квартира компанії знаходиться в Купертіно, штат Каліфорнія. Apple займається виробництвом персональних і планшетних комп'ютерів, аудіоплеєрів, телефонів, "розумних годин" і програмного забезпечення.