Катар заявив про $340 мільярдів резервів у відповідь на бойкот арабських країн

Катар володіє значними резервами для протистояння дипломатичному бойкоту з боку інших держав, тому країна блокади не боїться.

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Про це в інтерв'ю американському телеканалу CNBC заявив голова Центрального банку Катару Абдула бін Сауд Аль-Тані, передає RNS.

За оцінкою аль-Тані, у Катару є приблизно $40 млрд резервів готівкою і золотом ще приблизно $300 млрд — в Інвестиційного управління Катару. «У цьому — надійність системи, яка дозволить нам витримати будь-який зовнішній шок», — категорично зазначив аль-Тані. «Тому я не вважаю, що нам є про що турбуватися в даний момент».

Голова ЦБ також у черговий раз відкинув звинувачення щодо спонсорування світового тероризму. «У Катару є хороша, унікальна система. У нас є закони, встановлені щодо будь-яких видів тероризму. Ми співпрацюємо з МВФ та іншими установами в написанні наших законів і здійсненні їхніх експертиз», — підкреслив аль-Тані.

5 червня стало відомо про те, що Єгипет, Саудівська Аравія, ОАЕ і Бахрейн прийняли рішення розірвати дипломатичні відносини з Катаром, мотивувавши це участю держави у фінансуванні та підтримці ісламського тероризму. Пізніше до них приєдналися Ємен, Лівія, Мавританія. Коморські острови, Мальдіви і Маврикій.

Проти звинувачень в адресу Катару публічно виступив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. 5 липня закінчився термін ультиматуму Катару, що складається з 13 пунктів, серед яких — припинення фінансування передбачуваних терористів, закриття телеканалу «Аль-Джазіра», зменшення співробітництва з Іраном.