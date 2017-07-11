Кубіва можуть включити до складу наглядової ради Офісу бізнес-омбудсмена - Мінекономрозвитку

Міністерство економічного розвитку і торгівлі запропонує Кабінету міністрів України включити міністра Степана Кубіва у наглядова рада Офісу бізнес-омбудсмена, покликаного захищати інтереси бізнесу в рамках його взаємодії з органами державної влади.

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Відповідний проект розпорядження оприлюднено на сайті Мінекономрозвитку.

Згідно з документом, зміни у складі спостережної ради необхідні для її актуалізації, оскільки на даний момент до неї входить екс-голова Мінекономрозвитку Айварас Абромавічус. Розпорядження передбачає виключення з наглядової ради Абромавичуса і включення в нього Кубіва.

Як повідомляв УНІАН, Офіс бізнес-омбудсмена за два роки своєї роботи в Україні заощадив бізнесу 10 мільярдів гривень за рахунок забезпечення відшкодування податку на додану вартість та вирішення інших спірних питань.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підготувало законопроект про Офісі бізнес-омбудсмена, що надає йому повноваження доступу до інформації і регулює його взаємодія з державними органами.

У разі прийняття парламентом документ на законодавчому рівні створить в Україні інститут бізнес-омбудсмена як незалежної організації, яка допомагатиме бізнесу в захисті прав на підприємницьку діяльність.