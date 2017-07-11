Лукашенко поставив завдання білоруському бізнесу - "вгризатися" в європейський ринок

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про відкриті можливості європейського ринку для білорусів. Про це повідомляє "БелТА".

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Голова Білорусі підкреслив, що санкції з підприємств зняті, немає більше квот на поставки білоруської текстилю.

"Ці реалії відкривають нові можливості співпраці з Євросоюзом. Не можна упустити момент. Треба буквально вгризатися в європейський ринок, який є найбільш платоспроможним і технологічним. І це завдання для всіх", - сказав Лукашенко.

Він також додав, що важливо продовжувати системне нарощування економічного взаємодії зі Сполученими Штатами.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко має намір покращити умови для бізнесу в Білорусі.