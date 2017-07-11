Лукашенко поставив завдання білоруському бізнесу - "вгризатися" в європейський ринок
Голова Білорусі також додав, що важливо продовжувати нарощування економічної взаємодії зі Сполученими Штатами.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про відкриті можливості європейського ринку для білорусів. Про це повідомляє "БелТА".
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Голова Білорусі підкреслив, що санкції з підприємств зняті, немає більше квот на поставки білоруської текстилю.
"Ці реалії відкривають нові можливості співпраці з Євросоюзом. Не можна упустити момент. Треба буквально вгризатися в європейський ринок, який є найбільш платоспроможним і технологічним. І це завдання для всіх", - сказав Лукашенко.
Він також додав, що важливо продовжувати системне нарощування економічного взаємодії зі Сполученими Штатами.
Раніше повідомлялося, що Лукашенко має намір покращити умови для бізнесу в Білорусі.