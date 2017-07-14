Держборг Італії досяг нового історичного максимуму - 2,3 трильйона євро

Розмір державного боргу Італії в травні 2017 року досяг історичного максимуму, збільшившись майже до 2,279 трильйона євро, повідомив у п'ятницю центральний банк країни.

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Попередній негативний рекорд був встановлений в квітні поточного року, коли суверенна заборгованість становила 2,27 трильйона євро, передає Прайм.

Таким чином, згідно з бюлетенем Bankitalia, порівняно з квітнем цього року боргове навантаження зросло більш ніж на 8 мільярдів євро, причому сталося це в основному за рахунок зростання витрат держадміністрації, які збільшилися на 7 мільярдів євро.

Розмір державного боргу Італії минулого року зріс на 2,07% (близько 45 мільярдів євро), і на 31 грудня 2016 року становив 2,217 трильйона євро.