Порошенко домовився з президентом Грузії про поглиблення ЗВТ

Президент України Петро Порошенко домовився з президентом Грузії Георгій Маргвелашвілі про активізацію економічного партнерства та поглиблення зони вільної торгівлі. Про це Порошенко сказав на спільній з грузинським колегою прес-конференції в Тбілісі.

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"Ми домовилися про активізацію економічного партнерства, усунення всіх бар'єрів, координації тарифів, у тому числі на залізничні поромні перевезення, поглиблення зони вільної торгівлі", - повідомив він.

За його словами, сьогодні на переговорах з грузинським урядом буде докладно обговорюватися, що саме необхідно зробити для розширення економічного співробітництва.

"Упевнений, що набуття чинності міжурядової угоди про організацію прямого міжнародного залізнично-поромного сполучення через порти України і Грузії, а воно вступило в силу 20 квітня поточного року, також позитивно вплине на формування умов наших економічних відносин і поромних перевезень на Чорному морі", - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня президент Порошенко розпочав державний візит до Грузії. Програмою візиту передбачені також зустрічі з прем'єр-міністром Георгій Квірікашвілі, головою парламенту Іраклі Кобахідзе.