Влада Китаю частково заблокувала месенджер WhatsApp
Експерти в галузі кібербезпеки підтвердили, що порушення в роботі сервісу пов'язані з дією китайських державних інтернет-фільтрів.
Китайська влада частково заблокувала месенджер WhatsApp в Китаї, повідомляє The New York Times. Багато користувачів в результаті цього втратили можливість відправляти відеозаписи і фотографії. Деякі не змогли обмінюватися навіть текстовими повідомленнями.
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Ініціатором блокування месенджера став уряд країни, повідомило джерело The New York Times. Експерти в галузі кібербезпеки також підтвердили, що порушення в роботі сервісу пов'язані з дією китайських державних інтернет-фільтрів.
Представник WhatsApp від коментарів відмовився.
17 липня стало відомо про те, що в китайських соціальних мережах почали видаляти зображення Вінні-Пуха, нагадує «Дождь».
Причиною цього могла стати помічена інтернет-користувачами зовнішня схожість між зображеннями ведмедя з мультфільму і голови КНР Сі Цзіньпіня.
The New York Times зазначає, що в останні місяці з магазинів додатків для китайських користувачів зникло багато сервісів VPN, що дозволяють обходити блокування.