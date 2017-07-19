Держпослуги онлайн: система мобільної ідентифікації громадян може запрацювати до кінця року

Кабінет міністрів України до кінця року розробить законодавчу базу для впровадження мобільного ідентифікації громадян Mobile ID, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

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"Вже до кінця року ми підготуємо рішення для мобільного ідентифікації громадян, отримання державних послуг онлайн, це Mobile ID", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, урядовий портал найближчим часом буде оновлено і громадяни зможуть отримувати через нього державні послуги, а впровадження мобільного ідентифікації дозволить звести до мінімуму контакти з чиновниками і збільшити перелік надаваних онлайн держпослуг.

Як повідомляв УНІАН, впровадження безконтактних електронних послуг, перехід на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина є необхідною умовою для впровадження системи електронного уряду в Україні. У 2014 році Кабмін заявив про намір запустити електронний уряд в Україні до 2017 року. До того ж часу Кабмін планує прийняти закон про єдину систему електронної взаємодії і повністю відмовитися від паперового документообігу.

Mobile ID – сервіс мобільного ідентифікації користувачів, яка дозволяє абоненту використовувати свій мобільний телефон з встановленою в ньому SIM-картою для безпечної електронної ідентифікації. Mobile ID можна використовувати для доступу до захищених електронних документів, а також щоб ставити підпис на документах. Такий стандарт здатний поліпшити якість надання адміністративних та інших сервісів. В Україні вперше стандарт Mobile ID був реалізований на порталі адміністративних послуг у Львові.