Держпослуги онлайн: система мобільної ідентифікації громадян може запрацювати до кінця року
Вже до кінця року Кабмін підготує рішення для мобільного ідентифікації громадян та отримання державних послуг онлайн.
Кабінет міністрів України до кінця року розробить законодавчу базу для впровадження мобільного ідентифікації громадян Mobile ID, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.
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"Вже до кінця року ми підготуємо рішення для мобільного ідентифікації громадян, отримання державних послуг онлайн, це Mobile ID", - сказав прем'єр.
За словами Гройсмана, урядовий портал найближчим часом буде оновлено і громадяни зможуть отримувати через нього державні послуги, а впровадження мобільного ідентифікації дозволить звести до мінімуму контакти з чиновниками і збільшити перелік надаваних онлайн держпослуг.
Як повідомляв УНІАН, впровадження безконтактних електронних послуг, перехід на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина є необхідною умовою для впровадження системи електронного уряду в Україні. У 2014 році Кабмін заявив про намір запустити електронний уряд в Україні до 2017 року. До того ж часу Кабмін планує прийняти закон про єдину систему електронної взаємодії і повністю відмовитися від паперового документообігу.
Mobile ID – сервіс мобільного ідентифікації користувачів, яка дозволяє абоненту використовувати свій мобільний телефон з встановленою в ньому SIM-картою для безпечної електронної ідентифікації. Mobile ID можна використовувати для доступу до захищених електронних документів, а також щоб ставити підпис на документах. Такий стандарт здатний поліпшити якість надання адміністративних та інших сервісів. В Україні вперше стандарт Mobile ID був реалізований на порталі адміністративних послуг у Львові.