Росія потрапила до п'ятірки найгірших для пенсіонерів країн

Росія увійшла до п'ятірки найгірших у світі країн для людей пенсійного віку. До такого висновку прийшли укладачі Глобального пенсійного індексу (Global Retirement Index), повідомляє Росбалт.

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"В інвесткомпанії Natixis Global Asset Management досліджували країни по 18 критеріям, включаючи фінанси для комфортного життя на пенсії, фінансові послуги для накопичення заощаджень, якісну медицину та безпечне довкілля", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в підсумку Росія посіла 40-е місце з 43 можливих, поступившись, зокрема, Туреччини, Китаю і Мексиці. Нижче Росії розташувалися тільки Бразилія, Греція та Індія.

"Очолили Рейтинг Норвегія, Швейцарія, Ісландія, Швеція і Нова Зеландія. США зайняли 17-е місце", - повідомляє видання.

Підкреслюється, що за рік РФ погіршила позиції за пунктами "матеріальний добробут" (35-е місце) та "охорона здоров'я" (42-е місце), але поліпшила по "якості життя" (36-е) і "фінансів" (43-е).

В кінці списку Росія також знаходиться по таким показникам, як витрати на страхове охорону здоров'я (четверте місце з кінця) і витрати на охорону здоров'я на душу населення (восьме місце з кінця).

Хороші результати країна показала лише за двома показниками. Вона посіла третє місце в підрейтингу "державної заборгованості" і 11-е - по коефіцієнту пенсійної навантаження, який представляє собою відношення чисельності населення у віці від 65 років до населення у віці від 20 до 64 років. Також Росія зміцнила позиції в підкатегорії "якість життя" через підвищення показника "відчуття щастя".