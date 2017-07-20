У Росії образилися на Польщу: пропонують розірвати економічні зв'язки

Росія повинна вжити жорстких заходів у відповідь на рішення Польщі про знесення радянських пам'ятників, зокрема, розірвати економічні зв'язки, а також заборонити в'їзд до РФ польським депутатам та офіційним особам, причетним до прийняття закону, заявив в четвер РІА Новини перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони Франц Клінцевич.

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У понеділок президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону про заборону пропаганди комунізму, які передбачають знесення радянських пам'ятників у республіці. Закон набирає чинності через три місяці з моменту підписання.

"Тут потрібно дуже жорстко діяти, без всякого сумніву. Жорсткий підхід необхідний і до депутатів, і до офіційних осіб на державному рівні, їх в'їзд до нас повинен бути заборонений", — заявив Клінцевич.

Він також висловився за таку міру, як повний розрив російсько-польських економічних зв'язків. "Тут боятися не треба, всі економічні зв'язки треба розривати", — вважає сенатор.

За його словами, Росія в даний час імпортує з Польщі транспортні засоби, хімічну продукцію, продовольчі товари та сільськогосподарську сировину, і обсяги цього імпорту "чутливі для Польщі".

"Польща займається дискредитацією Росії, є форпостом русофобської політики, розпалює фальшивки. По суті, заохочується фашизм. Ми не можемо і не повинні мовчати", — сказав Клінцевич.