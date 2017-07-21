Конкурент Nike і Adidas планує до кінця року відкрити перший магазин в Україні

Одна з найбільших у світі компаній у сегменті спортивного одягу і аксесуарів – американський бренд Under Armour має намір відкрити перший магазин в Україні до кінця 2017 року.

Читайте такожIKEA не називає терміни відкриття своїх магазинів в Україн

Про це в інтерв'ю Асоціації рітейлерів заявив директор з розвитку нових ринків компанії Вілл Ван Ренсбург. "Сподіваюся, що першу торгову точку бренду встигнемо відкрити ще до кінця року", - сказав він.

За його словами, надалі все залежить від його успішності і готовності локального партнера Under Armour відкривати нові торговельні точки.

"Ми знайшли дуже гарних партнерів, і це також стало ще одним фактором, що вплинув на наше рішення заходити до України. Довго вибирали і аналізували, тому впевнені у своєму партнері – MD Group – і надаємо їм право працювати під нашою франшизою", - зазначив Ван Ренсбург.

Крім того, за його словами, у планах компанії – відкриття одного монобрендового магазину – флагманського в Україні.

Як повідомляв УНІАН, одна з найбільших в Європі роздрібна мережа з торгівлі одягом - шведська компанія H&M планує вийти на ринок України в 2018 році.

Також шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA підтвердила наміри вийти на український ринок.