Гройсман виступає за створення фонду підтримки українських стартапів

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає за створення великого фонду підтримки українських стартапів, повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова глави уряду в ході зустрічі з членами наглядової ради Української асоціації венчурного та приватного капіталу.

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За словами прем'єра, фонд може бути профінансований за рахунок коштів державного бюджету і великих міжнародних інвесторів.

Учасники зустрічі відзначили, що інвестори зацікавлені вкладати кошти в ряд галузей України, зокрема ІТ-сферу, кібербезпека, технології подвійного призначення, військові технології. І створення фонду могло б сприяти оптимізації процесу пошуку інвесторів рівня Європейського інвестиційного фонду.

Глава уряду запропонував сформувати концепцію роботи фонду і поєднати його діяльність з роботою Ради інновацій, створення якого відбудеться найближчим часом.

Гройсман додав, що обговорення і схвалення такої концепції дозволить уряду швидко знайти можливості участі держави у формування бюджету фонду.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України прогнозує запуск Ради інновацій, завдання якого - підтримка науки і реалізація різних проектів у реальному секторі економіки, до кінця літа.