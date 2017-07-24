Більшість українців не відчули змін після децентралізації – опитування

Більшість українців (55%) не відчули змін від реформи децентралізації в Україні, йдеться в результати загальнонаціонального опитування населення, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова.

Читайте такожПорошенко переконаний, що в Україні вже є "перші паростки економічного зростання"

Представляючи результати опитування на прес-конференції в Києві, політичний аналітик фонду Олексій Сидорчук повідомив, що 55% українців з різних регіонів не відчули змін від використання додаткових коштів, які бюджети отримали протягом останніх років.

Також він повідомив, що частка респондентів, які відчули зміни на краще і в гіршу сторони, склав 16%, а порівняно з серпнем 2016 року, коли проводився попередній подібний опитування, відсоток тих, хто відчув зміни в гіршу сторону, зріс удвічі, а відсоток тих, хто відчув позитив від реформи, не змінилося.

За словами Сидорчука, серед тих, хто відмітив позитивні зміни, 64% респондентів відповіли, що зміни стосуються поліпшення якості доріг, поліпшення благоустрою (30%), умов проведення дозвілля (25%), роботи ЖКГ (23%) і роботи транспорту (20%).

Більшість, хто відчув негативні зміни, за інформацією Сидорчука, вказали на зниження якості медичного обслуговування - 53%. Також 44% респондентів висловили невдоволення з приводу турботи про соціально уразливих групах та забезпечення робочими місцями - 39%.

Як повідомив менеджер проекту "Громадяни в дії" Українського незалежного центру політичних досліджень Іван Лукеря, присутній на прес-конференції, поінформованість українців про реформу децентралізації в порівнянні з минулим опитуванням зросла на 6%, при цьому 26% населення навіть не чули про реформи.

У свою чергу координатор розробок ГО "Центр UA" Марія Левонова зазначила, що як і в минулому році, українці залишаються незадоволені тим, наскільки вони можуть впливати на рішення місцевої влади – таких налічується 63%, але при цьому тільки 37% задекларували своє бажання брати участь в управлінні своєю територіальною одиницею, тоді як 50% зізналися, що не готові до цього.

Загальнонаціональне опитування населення проводилося за фінансової підтримки програми "Матра" Посольства Королівства Нідерландів в Україні з 9 по 13 червня 2017 року в усіх регіонах країни, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України, місцеві бюджети в 2014-2016 роках зросли на 100 мільярдів гривень завдяки фінансової децентралізації.

Доходи місцевих бюджетів в Україні завдяки реформі децентралізації виросли в 2016 році на 44% порівняно з 2015 роком - до 144 мільярдів гривень.

Власні доходи бюджетів 159 об'єднаних територіальних громад за 2016 рік зросли більш ніж в три рази порівняно з 2015 роком - до 3,3 мільярда гривень.