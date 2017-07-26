Україна та Ізраїль проводять шостий раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі

Україна та Ізраїль почали шостий раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі, який буде присвячений питанню доступу на ринки країн промислових і сільськогосподарських товарів.

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Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Facebook.

«Мета шостого раунду - продовження детального розгляду питань доступу до ринків сільськогосподарських і промислових товарів, зокрема, в частині визначення ступеня зниження митних тарифів», - повідомила Микольська.

При цьому торгпред зазначила, що в рамках попереднього раунду переговорів у березні сторони узгодили правила визначення походження товарів, а також окремі питання доступу товарів на ринки.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністри Володимир Гройсман і Беньямін Нетаньяху в середині травня заявили за результатами зустрічі, що Україна та Ізраїль зацікавлені у поглибленні двостороннього економічного співробітництва і працюють над виконанням одного з пріоритетних завдань - підписанням Угоди про зону вільної торгівлі до кінця року.

За даними Мінекономрозвитку, основними статтями українського експорту до Ізраїлю є зернові культури – 44,1%, чорні метали – 26,4%, продукція харчової промисловості – 9,8%. Основні статті імпорту з Ізраїлю до України – продукція нафтохімії (41,4%), хімічна продукція (17,4%), пластмаси та полімерні матеріали (7,1%).