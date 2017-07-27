Facebook відзвітував про зростання прибутку на 71%

За підсумками другого кварталу 2017 року чистий прибуток Facebook зріс на 71% і становив $3,89 млрд, торішній результат — $2,28 млрд. Про це йдеться в повідомленні компанії, передає РБК.

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«У нас були хороший другий квартал і перша половина року», — заявив засновник Facebook Марк Цукерберг. «У нашому співтоваристві два мільярди людей, і ми зосереджуємося на тому, щоб люди стали ближчими один до одного», — додав він.

За підсумками другого кварталу 2017 року Facebook на 47% збільшив доходи від реклами, вони зросли з $6,24 млрд до 9,16 млрд. При цьому 87% від рекламних доходів припадають на мобільну рекламу. Минулого року цей показник був на рівні 84%.

Ще компанія отримала $157 млн у вигляді різних виплат. Таким чином, дохід Facebook у другому кварталі — $9,32 млрд, що на 45% більше результату за цей же період минулого року ($6,436 млрд). Прибуток компанії на одну акцію $1,3, в той час як минулого року був $0,7.

Компанія також опублікувала дані про аудиторію. За усередненими даними, в червні 2017 року активними користувачами соцмережі, які заходять в неї хоча б раз в день, були 1,32 млрд осіб (зростання на 17%). Кількість тих, хто заходить в соцмережу раз на місяць, зросла також на 17% і становила 2,01 млрд осіб.