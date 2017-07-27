Наслідки Brexit: вільне переміщення робочої сили між Британією та ЄС обмежать

Свобода пересування між Великобританією та Європейським Союзом для європейців, які працюють в Британії, а також для британців, що їдуть на роботу в Європу, буде обмежена, коли Великобританія вийде зі складу ЄС. Таку заяву зробив міністр імміграції Британії Брендон Льюїс, передає RNS.

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«Вільний рух робочої сили закінчиться, коли ми покинемо Європейський Союз навесні 2019 року», — сказав Льюїс в інтерв'ю радіостанції BBC.

Льюїс також сказав, що до 2019 року у Великобританії набуде чинності нова імміграційна система.

«Як тільки ми покинемо ЄС, цей уряд буде застосовувати свої власні імміграційні правила і вимоги, які будуть відповідати потребам британських підприємств, а також суспільства в цілому, — написала міністр внутрішніх справ Великобританії Амбер Радд у статті в Financial Times, опублікованій 27 липня 2017 року. — Я також хочу запевнити підприємства і громадян ЄС, що ми зробимо все, щоб уникнути ефекту "падіння з обриву", коли ми покинемо ЄС».

Як повідомляв УНІАН, 23 червня 2016 року на референдумі в Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. В Шотландії під час референдуму 62% населення проголосувало проти виходу з ЄС.