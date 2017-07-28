Голів держкомпаній вибиратимуть по-новому: таємним голосуванням дев'яти міністрів

Номінаційний комітет із вересня вибиратиме голів державних компаній таємним голосуванням дев'яти міністрів (раніше - відкрите голосування п’яти міністрів), повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Facebook із посиланням на слова міністра Степана Кубіва.

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При цьому до комітету із правом дорадчого голосу входитимуть вісім представників експертного середовища та міжнародних фінансових організацій.

«Ми максимально скоротили вплив людського фактору: з осені кандидатури схвалюються більшістю голосів дев'яти міністрів, із урахуванням дорадчого голосу восьми представників МФО (міжнародних фінансових організацій - УНІАН), міжнародних експертів із питань корпоративного управління. Це знижує ризик кадрової помилки й допомагає нам нейтралізувати можливий політичний вплив зацікавленого міністра», - зазначив Кубів.

За його словами, така система також дозволить звести до нуля політичний вплив окремих членів комітету.

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«Відтепер рішення комітету прийматимуться таємним голосуванням, щоб звести до нуля політичний вплив його членів. Водночас, представники міжнародних організацій представлятимуть свою окрему думку уряду, який приймає остаточне рішення про призначення або непризначення», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року до Номінаційного комітету з призначення голів великих держпідприємств як незалежні експерти увійшли голова представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунер, представник МВФ в Україні Жером Ваше (залишив свою посаду), директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен, голова представництва Міжнародної фінансової корпорації в Україні Руфат Алімарданов, бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета та економіст Андрій Бойцун, а також представник рекрутингової компанії, що займається підбором кандидатур.

Також до складу комітету входили голови п’яти міністерств: Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики та вугільної промисловості та Міністерства аграрної політики.

У середині квітня 2017 року Мінекономрозвитку повідомило, що вже почалася підготовка до створення наглядових рад на п’яти державних підприємствах: «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», «Укрпошта», «Укрзалізниця», «Укргідроенерго» і «Укренерго». Номінаційний комітет при Кабінеті міністрів України має намір найближчим часом відібрати членів наглядових рад для «Енергоатома», «Укренерго» та «Укргідроенерго».