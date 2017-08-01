Катар поскаржився в СОТ на торговельну блокаду з боку арабських країн

Катар подав скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) через торгову блокаду з боку чотирьох арабських країн.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на катарського представника в СОТ Алі аль-Валіда аль-Тані.

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Влада емірату заявила, що блокада порушує правила торгівлі товарами і послугами, а також право на інтелектуальну власність.

Перший етап розгляду скарги, згідно з правилами СОТ, відбудеться в форматі двомісячних консультацій сторін. За цей час учасники конфлікту повинні врегулювати його або продовжити розгляд.

Нагадаємо, 5 червня Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ і Бахрейн розірвали дипломатичні відносини з Катаром, оголосивши йому фактичну блокаду. Причиною такого рішення стало те, що катарське керівництво підтримує і фінансує терористичні угруповання і втручається у внутрішні справи інших країн.

Зазначимо, що пізніше Катару був направлений список вимог з 13 пунктів, виконання яких дозволить зняти блокаду. Вимоги до Катару включали, серед іншого, закриття телеканалу Al Jazeera, припинення військової співпраці з Туреччиною і зниження рівня дипломатичних і військових відносин з Іраном. В Досі ці вимоги визнали "нереалістичними" і відмовилися виконувати їх.

Пізніше чотири країни Перської затоки, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет, офіційно заявили, що вони переглянули і зменшили список вимог до Дохи.