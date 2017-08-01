Долар у Венесуелі на фоні політичної кризи злетів до історичного максимуму

Курс долара США на "чорному ринку" Венесуели в понеділок злетів на 8% і вперше перевищив 11 тисяч боліварів, зупинившись на позначці майже 11,2 тисячі.

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Ще 28 липня курс американської валюти на "чорному ринку" досягав лише 10,4 тисячі боліварів, пише РИА Новости.

За даними порталу Dolar Today, офіційний курс у додатковій системі обміну DICOM становить при цьому трохи більше 2,7 тисячі боліварів.

Падіння болівара відбулося на фоні результатів виборів в національні установчі збори, що відбулися в неділю.

Скликання зборів було оголошено з ініціативи президента Ніколаса Мадуро. Опозиція не визнала вибори, вказуючи, що скликання установчих зборів має бути здійснене через референдум. Вибори пройшли в атмосфері масових протестів, що призвели до людських жертв, а також викликали осуд багатьох країн регіону.