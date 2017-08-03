Мінекономрозвитку: тільки 55% закупівель у системі Prozorro відкриті та конкурентні

Лише 55% від загальної кількості державних закупівель у системі Prozorro проходять за конкурентною процедурою (відкритий тендер), оскільки за законом про державні закупівлі не є обов'язковими електронні торги для допорогових (до 200 тис. грн для товарів і до 1,5 млн грн для робіт) закупівель.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, у випадку з надпороговими закупівлями, для яких тендер є обов'язковим, 75% закупівель здійснювалося саме за конкурентною процедурою.

При цьому в міністерстві зазначили, що за кількістю закупівель лідирують Київська, Дніпропетровська та Донецька області. Найбільшими державними замовниками в розрізі кількості оголошених тендерів є Київський метрополітен (3177 тендерів за час роботи системи), Львівська залізниця (2322 тендери) та департамент житлового господарства Харківської міської ради.

Найбільше держава замовляє в таких категоріях, як: будівельні роботи та поточний ремонт (117 041 тендер), продукти харчування (111 868 тендерів), паливо і електроенергія (88 417 тендерів), медичне обладнання, фармацевтична продукція і засоби особистої гігієни (74 900 тендерів).

«Електронна система Prozorro була задумана за принципом "всі бачать все", але за умов, коли частину тендерів недисципліновані замовники залишають поза системою, виникає значний простір для зловживань. Саме тому ми бачимо необхідність повністю перевести малі допорогові закупівлі на Prozorro. Ми готуємо відповідний законопроект», - сказав заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, державні закупівлі через електронну систему Prozorro з 1 серпня 2016 року заощадили 19,1 млрд грн бюджетних коштів за рахунок зниження цін у результаті конкуренції.

Кількість державних закупівель в електронній системі Prozorro протягом року з моменту вступу в силу норми про її обов'язкове застосування для всіх надпорогових закупівель 1 серпня 2016 року зросла у 5,5 разу - до 991,5 тис., а сума торгів зросла майже у 10 разів - до 725 млрд грн.

Transparency International закликає Україну поширити обов'язкове використання системи Prozorro на допорогові держзакупівлі, якими є закупівлі до 200 тис. грн - для товарів і до 1,5 млн грн - для робіт.