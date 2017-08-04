Велика російська взуттєва мережа йде з України

Велика російська взуттєва мережа Kari має намір закрити магазини в Україні. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела.

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"До одному з торгових центрів прийшов лист про розірвання договору оренди з жовтня", - підтвердив комерційний директор девелоперської компанії Будхаус Груп Максим Гаврюшин.

Один із співробітників компанії підтвердив плани закриття і додав, що мережу можуть продати. Ще одне підтвердження - спам-розсилка смс, в яких йдеться про масштабні розпродажі в зв'язку з закриттям.

Kari - велика російська взуттєва мережа, заснована в 2012 році бізнесменом Ігорем Яковлєвим. Яковлєв також заснував мережу магазинів з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо". Але згодом продав російську частину бізнесу чеському фонду PPF Group, а українську - бізнесменові Віктору Поліщуку.

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В Україні Kari управляє мережею з 26 магазинів в Києві, Харкові, Одесі, Львові та інших великих містах, повідомляється на її сайті. Власник «Карі Україна», за даними Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб, - кіпрський офшор Раундвіль Менеджмент Лімітед, кінцевий бенефіціар - Ігор Яковлєв.

"Представники Kari планували продати мережу в Україні, але, наскільки мені відомо, покупців не знайшли. Проблема в тому, що вони працюють в торгових центрах, де представлені практично всі профільні оператори. Який сенс їх купувати?", - розповідає директор взуттєвої мережі, що побажав залишитися неназваним.

Нагадаємо, за останній рік в Україні вже закрилися дві мережі з продажу недорогого взуття - найбільший російський рітейлер Centro і дискаунтер Plato (підрозділ компанії MTI, яка розвиває мережу Інтертоп). У прес-службі MTI своє рішення тоді пояснили незадовільними фінансовими показниками магазинів.

Після закриття всіх магазинів конкурентів в Україні залишиться тільки одна мережа з продажу недорогого взуття – польська ССС.