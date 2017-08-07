У Росії заявили, що у відповідь на санкції США скорочуватимуть залежність від долара

Москва у відповідь на нові санкції США активізує роботу щодо скорочення залежності від американських платіжних систем і долара як розрахункової валюти, заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

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"Ми, звичайно, активізуємо роботу, пов'язану з імпортозаміщенням, скороченням залежності від американських платіжних систем, від долара як розрахункової валюти і так далі. Тепер це стає нагальною необхідністю", - сказав російський дипломат в інтерв'ю журналу "Міжнародне життя", передає Прайм.

За словами Рябкова, "для нас важливо створити працездатні економічні схеми, де залежність від долара, від американської валютно-фінансової системи була меншої", інакше "ми будемо весь час сидіти в них на гачку - яраз те, що їм і треба".

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня президент США підписав закон про введення нових санкцій проти Росії. Раніше 98 із 100 членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, Ірану і КНДР. Законопроект також був схвалений Палатою представників.

Документ, серед іншого, законодавчо закріплює діючі санкції проти Росії, а також створює механізм обов'язкового погодження з Конгресом США можливого рішення президента США про ослаблення санкцій проти РФ.

У свою чергу, в російському МЗС назвали нові санкції "незаконними".

Також, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 людини і повідомила, що забороняє посольству США користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному бору. 30 липня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росію повинні будуть покинути 755 співробітників американської дипмісії.