Adidas до кінця року закриє в Росії ще 160 магазинів

Німецький виробник спортивних товарів Adidas закриє близько 160 магазинів в Росії за 2017 рік. Про це розповіли виконавчий директор Adidas Каспер Рорстед і фінансовий директор компанії Харм Ольмаєр під час телеконференції з інвесторами за підсумками першого півріччя 2017 року.

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«Ми очікуємо, що російський ринок продовжить скорочуватися після чотирьох років санкцій і залежності від ціни на нафту», — заявив пан Рорстед. За його словами, керівництво вживає заходів щодо російського ринку. «Ми вже закрили понад 100 магазинів та закриємо ще 50 до кінця року», — пояснив він, передає РБК.

Як зауважив Ольмаєр, за рік доведеться закрити до 160 магазинів, оскільки Росія залишається єдиним регіоном присутності Adidas зі знижувальною виручкою.

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Закриття магазинів зумовлене виключно оптимізацією портфеля, а не виходом з ринку або значним скороченням частки бізнесу, зауважує представник російського Adidas. У 2017 році, зокрема, планується відкрити понад 20 нових і поліпшити 90 існуючих рентабельних магазинів. При цьому скорочення персоналу в головному офісі в Росії не планується, підкреслює він.

Adidas — найбільший іноземний спортивний ритейлер в Росії. Проте російський ринок підводить Adidas вже не перший рік, тому компанія змушена закривати магазини. Вперше менеджмент компанії вирішив істотно скоротити план відкриття нових магазинів в 2014 році «через збільшення ризиків зміни споживчих настроїв і витрат в регіоні». У 2015 році компанія закрила близько 200 магазинів, відкривши 100 нових торгових точок. «Ми стали жертвами власного успіху, — говорив тоді колишній виконавчий директор компанії Генберт Хайнер. — Будучи впевненим лідером ринку, ми виявилися чутливими до погіршення економічної ситуації та падіння споживчих настроїв». Ще 80 магазинів було закрито в 2016 році.

За підсумками першого півріччя 2017 року виручка групи в Росії і СНД зросла на 10%, до €341 млн, йдеться у звіті компанії. При цьому без урахування валютних коливань вона скоротилася на 10%. Валовий прибуток Adidas в Росії зріс на 22%, до €220 млн.