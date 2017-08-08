Найбільший у Польщі портал з продажу залізничних квитків запустив українську версію сайту

Найбільший у Польщі портал з продажу залізничних квитків KOLEO запустив україномовну версію сайту. Тепер сервіс буде доступний пасажирам на шести мовах, повідомляє ЦТС.

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Щоб змінити мову порталу KOLEO, клієнту необхідно перегорнути сторінку вниз, і в нижньому правому куті змінити прапор Польщі на прапор України. Після цього відбудеться зміна мови. Крім польської і української, портал також доступний російською, англійською, німецькою та французькою мовами.

Команда KOLEO у співпраці з українською громадою залила в систему більше 2000 повідомлень українською мовою. Завдяки цьому весь процес покупки квитка на потяг, від пошуку маршруту до оплати, проводиться українською мовою. Також клієнти KOLEO зможуть почитати українською мовою довідкову інформацію, наприклад, розклад, відстань і т. д.

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"Українська громада, яка проживає в Польщі та користується поїздами в нашій країні, є динамічною групою клієнтів KOLEO. Ми вирішили полегшити їм купівлю квитків в нашому додатку та на сайті koleo.pl. Тому весь процес покупки квитка в KOLEO вже можна виконати українською мовою", - прокоментував Куба Чайковські, президент компанії Astarium, яка володіє торговою маркою KOLEO.

Портал KOLEO почав роботу в лютому 2016 року. Назва утворена від польського слова kolej, що в перекладі означає залізниця. KOLEO є авторизованим дистриб'ютором 9 залізничних перевізників Польщі, які обслуговують понад 80% пасажирів поїздів.