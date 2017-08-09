Держслужбовцям, відповідальним за кібербезпеку, підвищили оклади

Кабінет міністрів України збільшив на 20% посадові оклади державним службовцям, які відповідають за кібербезпеку. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду без обговорення.

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Зокрема, підвищуються посадові оклади державних службовців, які виконують функції щодо забезпечення кібербезпеки, кібернетичного захисту і безпеки інформаційних технологій.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і інші великі підприємства зазнали найбільшої хакерської атаки, яка поширювала вірус Petya.A, що блокує роботу комп'ютерних систем.

29 червня секретар Ради національної безпеки оборони України Олександр Турчинов заявив, що кібератака, яка відбулася 27 червня продемонстрував дуже низький рівень фахівців з кібербезпеки, які працюють у державних установах, "через низький рівень зарплати державних службовців, що не дозволяє залучати до цієї роботи висококласних професіоналів".