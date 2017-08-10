Венесуела котиться у прірву: рівень інфляції досяг 250%

10:34, 10 серпня 2017
Різне
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Міжнародний валютний фонд очікує рівень інфляції у Венесуелі в наступному році понад 2000%.

Ілюстрація REUTERS

Депутат національної асамблеї Венесуели Рафаель Гусман заявив, що влада країни не діє, незважаючи на прискорено зростаючу інфляцію, повідомляє радіостанція Radio Union.

«Накопичена інфляція за сім місяців року досягла 249%, а президент Ніколас Мадуро не вживає ніяких заходів, щоб поліпшити життя венесуельців», — сказав він.

Гусман повідомив, що з червня по липень вартість базового споживчого кошика збільшилася на 170%, ситуацію не врятує «будь-яке збільшення заробітної плати».

Читайте такожУчасників протестів у Венесуелі катують і незаконно відправляють під військовий трибунал ООН«Інфляція у липні склала 260%, що вище, ніж накопичена за останні 10 років інфляція в Перу», - сказав депутат.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд очікує рівень інфляції у Венесуелі в наступному році понад 2000%.

Як повідомляв УНІАН, Венесуела переживає найгостріші економічну і політичну кризи. 30 липня в країні відбулися вибори у Національні установчі збори. Серед кандидатів жоден не представляв венесуельську опозицію. США заявили, що Національні установчі збори були сформовані "недемократичним шляхом", завдаючи шкоди "волі венесуельського народу", а США будуть протистояти "тиранії", поки Венесуела знову не стане "мирною і багатою" демократією. Як результат - США розширили санкційний список проти Венесуели, в який увійшов президент країни Ніколас Мадуро.

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Теги: #Венесуела інфляція санкції