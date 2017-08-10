Венесуела котиться у прірву: рівень інфляції досяг 250%

Депутат національної асамблеї Венесуели Рафаель Гусман заявив, що влада країни не діє, незважаючи на прискорено зростаючу інфляцію, повідомляє радіостанція Radio Union.

«Накопичена інфляція за сім місяців року досягла 249%, а президент Ніколас Мадуро не вживає ніяких заходів, щоб поліпшити життя венесуельців», — сказав він.

Гусман повідомив, що з червня по липень вартість базового споживчого кошика збільшилася на 170%, ситуацію не врятує «будь-яке збільшення заробітної плати».

Читайте такожУчасників протестів у Венесуелі катують і незаконно відправляють під військовий трибунал ООН«Інфляція у липні склала 260%, що вище, ніж накопичена за останні 10 років інфляція в Перу», - сказав депутат.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд очікує рівень інфляції у Венесуелі в наступному році понад 2000%.

Як повідомляв УНІАН, Венесуела переживає найгостріші економічну і політичну кризи. 30 липня в країні відбулися вибори у Національні установчі збори. Серед кандидатів жоден не представляв венесуельську опозицію. США заявили, що Національні установчі збори були сформовані "недемократичним шляхом", завдаючи шкоди "волі венесуельського народу", а США будуть протистояти "тиранії", поки Венесуела знову не стане "мирною і багатою" демократією. Як результат - США розширили санкційний список проти Венесуели, в який увійшов президент країни Ніколас Мадуро.