Російська інтернет-компанія Mail.ru оцінила збиток від виходу з України

Російська інтернет-компанія Mail.ru оцінила негативний ефект від виходу бізнесу з України через санкції в 1,5% від загального обсягу виручки за підсумками 2017 року.

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Про це йдеться в повідомленні Mail.ru, передає Рейтер.

"Блокування наших продуктів в Україні у другому кварталі мало несприятливий вплив на нашу виручку. Ми оцінюємо ефект негативного впливу на 1,5 відсотка від загального розміру нашої виручки в 2017 році", - сказано в повідомленні.

Виручка Mail.ru за перше півріччя зросла на 33% до 26,3 мільярда рублів, EBITDA - на 13% до 9,8 мільярда рублів.

У першому півріччі 2017 року сукупний чистий прибуток компанії зріс на 18,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 6,8 мільярда рублів.

Чистий прибуток Mail.ru у другому кварталі 2017 року зріс на 2,1% в річному порівнянні до 3,038 мільярда рублів.

Виручка Mail.ru, якій належать головні соціальні мережі рунету ВКонтакте і Одноклассники, збільшилася у другому кварталі на 37% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 13,1 мільярда рублів, при цьому показник ВКонтакте зріс на 59% до 3,1 мільярда рублів.

"Незважаючи на блокування ВКонтакте в Україні і традиційну сезонність, розмір загальної та мобільної місячної активної аудиторії соцмережі продовжує збільшуватися в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, у червні загальна аудиторія ВКонтакте становила 91 мільйона осіб, а мобільна - 77 мільйонів", - повідомила Mail.ru.

Компанія також підвищила прогноз темпів зростання виручки в 2017 році завдяки зростанню доходів від реклами, ігор та платних інтернет-сервісів у першому півріччі.

"Ми очікуємо, що виручка в 2017 році збільшиться в порівнянні з 2016 роком на порівняльній основі не на 17-21 відсотка, як ми говорили раніше, а на 23-26 відсотків і становитиме від 52,6 до 53,9 мільярда рублів", - відзначили в Mail.ru.

Компанія очікує, що в 2017 році показник EBITDA становитиме близько 20 мільярдів рублів.

Нагадаємо, в середині травня Україна заблокувала доступ до послуг російських інтернет-компаній Яндекс і Mail.ru, соціальних мереж Однокласники і ВКонтакте, розширивши список компаній, діяльність яких обмежена через анексію Криму та підтримку сепаратистів на Донбасі.