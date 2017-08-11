Данилюк заявляє про спробу перешкодити йому захистити свої права у суді

Міністр фінансів Олександр Данилюк вважає чергове перенесення розгляду його апеляції судом скоординованою роботою проти нього. Про це міністр написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

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Розгляд скарги Данилюка на рішення суду про проведення перевірки на предмет можливого ухилення міністром від сплати податків було перенесено з 7 серпня на 10 серпня, а потім на 16 серпня.

"Тепер на 16 серпня. Ніяк не можуть довезти матеріали справи з Печерського суду (мабуть літні затори на дорогах або відправили пташиною поштою). Виглядає як скоординована робота - намагаються не дозволити мені захистити свої права", - написав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня стало відомо, що Печерський районний суд міста Києва доручив Державній фіскальній службі перевірити міністра фінансів України Олександра Данилюка на предмет можливого ухилення від сплати податків.

18 липня до слідчого судді Печерського райсуду Києва надійшло клопотання прокурора Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України про призначення документальної позапланової перевірки Данилюка з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період 1998-2016 років.

Данилюк вважає незаконним рішення суду про проведення перевірки на предмет можливого ухилення від сплати податків. За його словами, прокуратура перевищила повноваження, звертаючись до суду. Кримінальний процесуальний кодекс України чітко передбачає, з чим прокурор може звертатися до суду, та клопотання прокурора, суд має право розглядати. У Кримінальному процесуальному кодексі відсутні відповідні повноваження прокурора при призначенні перевірок.