Трамп пообіцяв збільшити витрати на розгортання ПРО

Сполучені Штати спрямують "багато мільярдів доларів на створення і розгортання системи ПРО. До такого рішення керівництво США підштовхнули ракетна програма Північної Кореї та низка інших факторів, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, повідомляє Росбалт.

Читайте такожУ США різко зросла популярність запиту до Google "Як пережити ядерний удар"

За словами Трампа, подробиці цього плану будуть оголошені в найближчі кілька тижнів. Імовірно, мова йде про пропозиції Білого Дому до військового бюджету на 2018 рік, готують для розгляду в Сенаті, зазначає ЗМІ.

Видання додає, що комітету у справах збройних сил "з натхненням нарощують витрати, особливо в частині ПРО".

Раніше, в березні 2017 року в комітеті Сенату у справах збройних сил запропонували збільшити бюджет Пентагону на 91 мільярд доларів, а на програму ПРО - виділити додатково 500 мільйонів доларів.