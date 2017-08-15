На Житомирщині в рамках децентралізації Новоборівська громада збільшила за рік свій бюджет у 10 разів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, об’єднані територіальні громади Хорошівського району суттєво збільшили свої бюджети, а Житомирщина перебуває в лідерах у впровадженні реформи. Вже за рік після об’єднання Новоборівська ОТГ збільшила свій бюджет із 3-4 млн грн до 36 млн грн.

Про це говорили сьогодні, 15 серпня, під час круглого столу «Стан та перспективи розвитку ОТГ Хорошівського району. Зміцнення співробітництва між громадами» за участю заступника голови – керівника апарату ОДА Олексія Ясюнецького. «Сьогодні ми обговорюємо найважливішу реформу, яка зараз впроваджується у державі – адміністративно-територіальній. Житомирщина посідає лідируюче місце за формуванням спроможних територіальних громад. Реформа дуже складна і та нормативна база, яка зараз є, потребує вдосконалення. Тому хочеться почути і про проблеми, які є, а також знайти можливі шляхи вирішення: чи це буде місцевий рівень, чи обласний, чи державний», – сказав Ясюнецький.

Під час круглого столу голови вже створених об’єднаних громад поділилися досвідом та успіхами ОТГ, ефективного використання коштів у інтересах громади.

Так, голова Новоборівської ОТГ Григорій Рудюк розповів, у цій громаді провели повну термосанацію гімназії, встановили штучне футбольне поле, котельню, закупили шкільні автобуси, встановили освітлення, ремонтують дороги. І все це – після об’єднання громад.

Також учасники круглого столу – сільські, селищні голови, депутати селищних, районних рад та представники бізнесу – піднімали й проблемні питання. Серед них – курсування міжміських та приміських маршрутів, пільгове перевезення, співпраця із Держгеокадастром, надання медичних послуг, функціонування терапевтичного відділення та інше.

«Це дуже добре, що ви піднімаєте проблемні питання. На обласному рівні ми будемо вам допомагати. Маємо напрацювати ефективні шляхи їх вирішення та, якщо потрібно буде, розробити зміни до нормативної бази», – сказав Ясюнецький.