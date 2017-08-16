Міністр економіки Тайваню пішов у відставку після блекауту

Міністр економіки Тайваню Чи Шигуан пішов у відставку. Про це повідомляє Taipei Times.

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"Причиною став масовий блекаут, залишив без електрики близько 6,7 мільйона осіб з 23 мільйонів тайванців. В результаті протягом трьох годин люди сиділи без світла, відновити подачу енергії вдалося лише до дев'яти годин вечора", - йдеться в повідомленні.

НП сталася через несподіване відключення подачі скрапленого газу, в результаті чого припинили роботу всі шість генераторів. За попередніми даними, помилився один із співробітників електростанції. Востаннє подібне траплялося в 2002 році.

Зараз енергія поставляється в штатному режимі.