Суд заарештував нерухомість міністра енергетики Насалика

Печерський районний суд Києва заарештував квартиру та житловий будинок міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика з-за боргів перед позивачем.

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Про це сказано в рішенні Печерського суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень України.

"Заява представника позивача задовольнити частково. Накласти арешт на квартиру... на житловий будинок... Рішення підлягає негайному виконанню. Термін дії рішення - три роки, а саме - до 26 липня 2020 року", - йдеться у рішенні Печерського суду.

Згідно з рішенням, позов був поданий для забезпечення боргових зобов'язань відповідача (міністра) перед позивачем, який зажадав заарештувати не тільки квартиру і будинок, але ще й земельну ділянку площею 1510 квадратних метрів, свідоцтво на право володіння яким було видано 20.08 2012.

У відповідь на запит УНІАН у прес-службі міністерства енергетики повідомили, що міністр проінформований про рішення суду та публікаціях у ЗМІ, проте ще не прокоментував факт арешту майна.

Як повідомляв УНІАН, за 2016 рік Насалик задекларував 1,2 мільйона гривень доходів, а також 900 тисяч доларів США та 1,4 мільйона гривень грошових активів. За даними реєстру декларацій, міністр енергетики є власником квартири в Києві площею 287,7 квадратних метрів, будинки в Козині (Київська область) площею 561,4 квадратних метрів та земельної ділянки 1510 квадратних метрів в цьому населеному пункті.

Насалик обіймає пост міністра енергетики та вугільної промисловості в уряді прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з середини квітня 2016 року.