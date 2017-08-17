США, Канада і Мексика розпочали перегляд умов угоди про вільну торгівлю

Представники США, Канади та Мексики розпочали в середу, 16 серпня, у Вашингтоні переговори про перегляд Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA).

На перегляді документа, який регулює торговельні відносини між трьома країнами в рамках зони вільної торгівлі, наполягав Вашингтон, пише Deutsche Welle.

"Ми вважаємо, що для більшості американців договір NAFTA є принципово невигідним, і нам необхідні істотні покращення", - заявив торговельний представник США Роберт Лайтхайзер.

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За його словами, необхідно, зокрема, усунути дефіцит у зовнішній торгівлі США з Мексикою. Через умови чинної угоди про вільну торгівлю багато американських автокомпаній перенесли виробництво в Мексику, що призвело до втрати в США сотень тисяч робочих місць. У галузі автоіндустрії дефіцит США в торгівлі з Мексикою становить 68 мільярдів доларів.

Президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборної кампанії неодноразово називав NAFTA "катастрофою". Спочатку Трамп наполягав на виході США із ЗВТ, але згодом передумав.

Угода про вільну торгівлю NAFTA була погоджена в 1992 році і набула чинності на початку 1994-го. На територію країн NAFTA припадає 25 відсотків світового ВВП. З моменту набуття угодою чинності обсяг торгівлі між США, Канадою і Мексикою зріс у чотири рази. Очікується, що нинішні переговори триватимуть до початку 2018 року. Другий раунд має пройти у Мексиці.