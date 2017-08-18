СБУ затримала партію контрабандних цигарок з "ДНР" на 1,5 мільйона гривень (фото)

СБУ затримала партію контрафактних цигарок з тимчасово окупованих територій на 1,5 млн грн.

Як повідомляє прес-центр відомства на своїй сторінці у Facebook, на Донеччині співробітники Служби безпеки України виявили велику партію цигарок, що намагалися незаконно переправити з тимчасово окупованих територій.

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«Під час контролю за переміщенням осіб і товарів через лінію розмежування в Торецькому районі оперативники спецслужби затримали мікроавтобус, яким кермував уродженець тимчасово окупованих територій. В автівці правоохоронці виявили понад 250 коробок з цигарками без акцизних марок», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними орієнтовна вартість вилученого товару становить приблизно півтора мільйона гривень, що мали б піти на фінансування діяльності бандформувань «ДНР».

Тривають слідчі дії.