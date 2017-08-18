Нацбанк має намір посилити вимоги до аудиторів

Національний банк України розробив проект змін до положення про порядок ведення реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, яким передбачається посилити вимоги до аудиторських фірм.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

"Проектом змін до положення передбачається посилити вимоги до аудиторських фірм, які вносяться Національним банком України реєстру, та їх працівникам, які беруть участь у проведенні аудиту (аудиторської перевірки) банку, та впорядкувати ведення реєстру", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України виключив компанію "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків. Підставою для прийняття такого рішення, за інформацією НБУ, стало підтвердження "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостовірної інформації про фінансово-господарської діяльності "Приватбанку".

Національний банк України в межах чинного законодавства веде реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків. На даний час в цьому реєстрі 21 аудиторська компанія.