Російського "Ведмедика клишоногого" вигнали з Латвії

Суд Латвії заборонила продаж російських цукерок «Ведмедик клишоногий», які виробляються на фабриці «Красный Октябрь», передає РБК. Латвійський суд постановив, що товарний знак «Ведмедик клишоногий» належить компанії Laima. «Рішення суду остаточне і оскарженню не підлягає», - заявили в суді.

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Судовий процес проти фабрики «Красный Октябрь» про приналежність товарного знака латвійська кондитерська фірма Laima розпочала п'ять років тому. Laima виробляє цукерки Lācītis Ķepainītis (дослівно - «Ведмедик клишоногий»). Цукерки латвійської фірми оформлені репродукцією однієї і тієї ж картини художників Івана Шишкіна і Костянтина Савицького «Ранок у сосновому лісі». Laima вважала, що цукерки легко переплутати і що оформлення належить їй. У той же час «Красный Октябрь» звинуватив латвійських кондитерів у недобросовісній конкуренції.

Позивачем у процесі виступала компанія з норвезьким капіталом Orkla Confectionery & Snacks Latvija, відповідачем - компанія Russian Sweet, дистриб'ютор «Красного Октября» у Латвії.

Аналогічний процес з естонським виробником Kalev «Красный Октябрь» виграв у 2015 році. Фірма Kalev виробляла продукцію під торговою маркою Mesikapp, що також перекладається як «Ведмедик клишоногий», а цукерки з оформлення ідентичні російським.

Як повідомляв УНІАН, у червні Roshen завершила процес консервації своєї російської фабрики.