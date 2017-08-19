США почали розслідування проти Китаю за підозрою в обмеженні торгівлі

США почали розслідування стосовно уряду Китаю, який Вашингтон підозрює в порушенні прав на інтелектуальну власність, а також у дискримінації й обмеженні американської торгівлі.

Про це заявив торговий представник США Роберт Лайтхайзер, повідомляється на сайті торгового представництва США, передає РБК.

«У понеділок (14 серпня) президент Трамп доручив мені перевірити закони Китаю, його політику і практику, яка може приносити шкоду американській інтелектуальній власності Америки, інновації або технологічного розвитку», — заявив він.

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За словами Лайтхайзера, про початок розслідування він поінформував президента США Дональда Трампа. Розслідування буде відкрито в рамках 301-го розділу закону про торгівлю 1974 року, який наділяє представника правом приймати будь-які заходи для ліквідації порушень торгових угод.

Трамп доручив Лайтхайзеру дати оцінку діям Китаю і розглянути питання про початок розслідування проти Пекіна. «Ми захистимо авторські права, патенти, ноу-хау та іншу інтелектуальну власність, настільки важливу для нашої безпеки і нашого процвітання», — заявив американський лідер.