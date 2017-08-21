Кабмін з 2018 року буде готувати проекти рішень в електронному вигляді - постанова

Кабінет міністрів України з 1 січня 2018 року буде здійснювати підготовку проектів рішень уряду та матеріалів до них в електронному вигляді.

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Згідно з постановою №608, проекти актів уряду та матеріали до них будуть готуватися в електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису, крім випадків наявності обґрунтованих підстав для їх підготовки в паперовій формі, таких як інформація з обмеженим доступом, у разі неможливості застосування матеріалів до відповідного проекту акта як оригіналів в електронній формі згідно з вимогами законодавства, у разі підготовки проекту акта з питань, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, або з інших питань, пов'язаних з виникненням загрози життю та/або здоров'ю населення, а також з невідкладних питань проведення антитерористичної операції і обороноздатності держави.

"Це рішення дозволить створити базове нормативне підґрунтя для здійснення документування діяльності Кабінету міністрів в електронній формі, яка має стати першим кроком (передумовою) для перекладу процедури підготовки проектів актів в електронну форму", - наголошується у повідомленні на сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня цього року Кабмін перейшов на електронний документообіг. Раніше в уряді оновили обладнання та програмне забезпечення для роботи під час засідань Кабінету міністрів. Створений і вдосконалений програмно-апаратний комплекс інформаційно-медійного супроводу засідань уряду дозволяє забезпечити сучасними аудіовізуальними системами та засобами різноманітні заходи - засідання, наради та інші.