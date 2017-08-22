Гройсман обіцяє збільшити зарплати вчителям на 25%

Заробітну плату українським вчителям наступного року підвищать щонайменше на 25%. Про це заявив журналістам прем'єр-міністр України Володимир Гройман.

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"Ми маємо забезпечити подальше зростання заробітних плат українських вчителів, тому у бюджеті на наступний рік буде чергове підвищення, я вважаю - в межах 25% на 2018 рік. Це те, за що ми будемо боротися. Заробітна плата є одним із ключових завдань бюджету на 2018 рік, заробітна плата вчителів зросте щонайменше на 25% наступного року", - сказав він.

Гройсман також додав, що уряд ініціює програми модернізації навчання, і вони почнуться з перших-третіх класів.

"Хочемо укомплектувати ці класи технічними засобами для розвитку дітей", - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, зарплата вчителів з 1 січня 2017 року зросла на 50%. Молодий вчитель без стажу роботи в Україні отримує 4825 гривень, молодий вчитель зі стажем від 3 до 10 років - 4851 гривню, вчитель першої категорії - 6374 гривні, вчитель вищої категорії - 6836 гривень.