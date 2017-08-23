Кабмін затвердив проект з моніторингу земельних відносин

Кабінет міністрів України схвалив проект постанови про реалізацію пілотного проекту щодо проведення моніторингу земельних відносин. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

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"Проект постанови про реалізацію пілотного проекту проведення моніторингу земельних відносин. Мова йде про об'єднання баз даних декількох відомств і узагальнення цієї інформації для землекористування... І в цьому проекті бере участь Світовий банк", - повідомив, представляючи проект відповідної постанови перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.

Заступник міністра також зазначив, що вперше інформація з різних відомств буде об'єднуватися, аналізуватися та узагальнюватися.

Як повідомляв УНІАН, у даний час робоча група при Міністерстві аграрної політики та продовольства України закінчує роботу над формуванням моделі запуску ринку землі в Україні та розробкою відповідного законопроекту про обіг сільгоспземель.

Згідно запропонованої урядом моделі проведення земельної реформи, купувати землі, у разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не буде перевищувати 200 га. При цьому робоча група при Мінагропроді допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням ряду обмежень невеликим господарствам-юридичним особам.

З 2001 року В Україні діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

Експерти і суспільство розділилися в думках щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі іноземними компаніями.