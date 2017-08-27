Гройсман обіцяє виділити 1 мільярд гривень на модернізацію навчального процесу в початковій школі
Крім того, Гройсман підтвердив, що в проект бюджету на 2018 рік Уряд закладає 25-відсоткове підвищення зарплат учителів.
Уряд України в рамках проведення освітньої реформи починає реалізацію перших пілотних проектів програми "Нова українська школа", а також дає старт модернізації початкової освіти і виділяє на ці цілі 1 млрд грн.
Як передає Урядовий портал, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
"Ми виділимо 1 млрд грн на модернізацію навчального процесу в початковій школі", - сказав глава уряду.
Він нагадав, що йдеться передусім про матеріально-технічне оснащення класів, які мають стати додатковим інструментом для вчителів та взірцем нових підходів в освіті маленьких українців.
Окрім того, Володимир Гройсман підтвердив, що в проект бюджету на 2018 рік уряд закладає 25-відсоткове підвищення зарплат вчителів.
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"Ми маємо забезпечити подальше підвищення зарплати українським вчителям. Тому в бюджеті на наступний рік буде чергове підвищення - в рамках 25%", - сказав прем'єр-міністр.
Він звернув увагу, що заплановане збільшення зарплат стане наступним кроком уряду з підвищення престижу праці українського вчителя. Першим кроком було 50-відсоткове збільшення зарплат, впроваджене з січня поточного року.
Володимир Гройсман підкреслив, що уряд послідовно виконує поставлені завдання, і розраховує, що приклад такої політики буде розповсюджуватися й на місцях. Незважаючи на те, що система освіти - це відповідальність центральної влади, органи самоврядування мають бути також залучені до всіх процесів. І зокрема це стосується облаштування й ремонту шкіл та дошкільних закладів. Глава уряду підкреслив, що до 1 вересня на місцевому рівні мають бути вирішені всі питання щодо підготовки шкіл до навчального року та до опалювального сезону.
"Соціальна сфера повинна бути готова до 1 вересня. Особлива увага - підготовці житлового фонду, дошкільних установ,шкіл, лікарень", - зазначив Володимир Гройсман і додав, що кошти на проведення всіх робіт на місцях є, і використовувати їх треба максимально ефективно.