Україна має стати стартап-нацією - Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман висловив переконання, що Україна може стати Startup-нацією.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Стати наступною Startup-нацією - гарна ціль для нас і я повністю переконаний в її досяжності. В України є усі передумови для того, щоб цього досягти. Уряд уже розпочав працювати над підтримкою нових проектів, які мають шанси на глобальний успіх", - зазначив прем'єр-міністр.

Гройсман також повідомив, що нещодавно ініціював створення при уряді інноваційної ради.

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"І зараз ми, спираючись на досвід у тому числі Ізраїля, Туреччини і деяких інших країн, відпрацьовуємо механізм її роботи. Мова йде також і про участь держави у фінансовій підтримці перспективних старт-апів", - повідомив Гройсман.

При цьому, наголосив прем’єр, головне - забезпечити сприятливий для розвитку бізнесу клімат.

"Змусити і навчити контролюючі інстанції працювати за принципом "допомагати, а не заважати" - один з найсерйозніших сьогоднішніх викликів", - додав він.