Суд дозволив НАБУ вилучити документи НКРЕКП стосовно завдання збитків "Нафтогазу"

Суд надав детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасовий доступ до документів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, про компанії НВП "Енергія-Новояворівськ", яка підозрюється в нецільовому використанні природного газу в 2013-2015 роках та створенні збитків для "Нафтогазу України" на суму 623,7 мільйона гривень.

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Про це йдеться у рішенні Солом'янського районного суду Києва від 21 серпня 2017 року, яке опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Клопотання задовольнити. Надати детективам НАБУ... тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє НКРЕКП, а саме: форми звітності НВП "Енергія-Новояворівськ" за вересень, жовтень, листопад, грудень 2014 року і 2015 рік", - йдеться в документі.

Згідно з повідомленням, детективами НАБУ було встановлено, що в 2013-2015 роках посадові особи компаній НВП "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія Новий Розділ", діючи у змові з представниками НАК "Нафтогаз України", незаконно заволоділи значним обсягом газу, який належав "Нафтогазу" - 308,3 мільйона кубів на суму 1,4 мільярда гривень. За даними слідства, компанія "Енергія-Новояворівськ" купувала газ у "Нафтогазу" за низькими цінами, декларуючи при цьому мета – виробництво теплової енергії для населення, а надалі використовувала це паливо не за призначенням, що завдало "Нафтогазу" збитки на загальну суму 623,7 мільйона гривень.

"Споживання протягом 2013-2015 років газу НВП "Енергія-Новояворівськ" в обсязі 128,2 мільйона гривень не у відповідності з напрямками, які вказані в договорах, є порушенням цих договорів, що призвело до збитків для НАК "Нафтогаз України"... Детектив вказує, що предметом заволодіння майном, що належав НАК "Нафтогаз України", був газ, вартість якого в грошовому вираженні становить 623,7 мільйона гривень", - зазначається в ухвалі суду.

За інформацією НАБУ, НВП "Енергія-Новояворівськ" подала в НКРЕКП відкориговані відомості із завищеними значеннями виробленого з палива "Нафтогазу" теплової енергії, тоді як насправді цей газ був використаний для іншої мети. Тому слідство хотіло отримати документи Нацкомісії для того, щоб точно встановити, які реальні обсяги газу були використані компанією на Новояворівської ТЕЦ для виробництва теплової енергії, а які для виробництва електроенергії.

Довідка УНІАН. НВП "Енергія-Новояворівськ" є оператором теплоелектроцентралі в м. Новояворівськ Львівської області. ТЕЦ виробляє тепло для постачання міста, а також електроенергію, яку вона продає в Об'єднану енергосистему України.