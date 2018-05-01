Зробивши ставку на молоко екстра якості, "Молокія" започаткувала унікальний проект

Отримавши більше якісної сировини «Молокія» оновила асортимент продукції. Зокрема, почала випускати йогурти з горіхом та маком, з зеленим чаєм, з м’ятою та полуницею, а також айран – літній кисломолочний напій, популярний у тюркських народів.

Корпоративною угодою передбачено, що частиною прибутку від продажу даної продукції переробник ділитиметься із постачальниками молока.

«Якщо розібратися, виробники і переробники не є конкурентами, це самодостатні структури, але було б логічно ці ланки об’єднати, – каже голова правління ПрАТ «Тернопільський молокозавод» Віталій Ковальчук. – Таку концепцію використовують в Європі, Новій Зеландії і частково у США, коли виробники молока є власниками переробних підприємств і відповідають за кінцевий продукт. Що дасть наша корпоративна угода? Постачальники отримають гарантії, що в них викуповують вироблений обсяг молока. І ще – частину прибутку від проданої з даного молока продукції. Ми отримуємо стабільні об’єми найякіснішого молока, яке зараз є в Україні, можливість виготовляти одну з кращих в державі молокопродукцію, а також перспективу виходу на європейський ринок. Нам стає зрозуміло, в якому напрямку розвиватися і на які об’єми за таких умов співпраці вийдемо через рік. Ми також отримуємо змогу будувати довгострокову стратегію».

Завдяки кооперації – подвійна вигода

Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа переконаний, що корпоративна співпраця дасть поштовх до розвитку тваринництва в Україні.

«Даний проект є унікальним, оскільки в його успіху тепер зацікавлені як виробники, так і переробник. І, що важливо, цей проект дає перспективи виходу на зовнішній ринок, адже продукція виготовлятиметься з молока ґатунку «екстра», яке відповідає європейським вимогам. Коли виробники відчують, що це не тільки гарантований збут і прийнятна ціна, а й те, що вони отримують частку від доходів продукту молокопереробки – це буде потужним стимулом до розвитку сировинної бази», – прогнозує Володимир Лапа.

Він відзначив, що на «Молокії» постійно триває оновлення технологічного процесу, вкладаються кошти у розвиток, що дає підстави підприємству з оптимізмом дивитися в майбутнє і думати про закордонні ринки збуту.

«Наразі «Молокія» не є в списку підприємств, які можуть експортувати свою продукцію у Європу, адже вихід на європейський ринок – це не простий процес. Але ми побачили, що вони на правильному шляху: сучасні технології, креативна продуктова лінійка, спрямована в майбутнє, яка користується попитом», – відзначив Лапа.

«Молокія» зацікавлена в отриманні більших обсягів високоякісного молока і, як продемонструвала підписана корпоративна угода, готова возити його навіть з Черкащини. ТОВ «Дзендзелівське» та ТОВ «Кищенці» тепер щоденно постачають заводу 40 т якісного молока.

«Щоб підкорити європейські ринки, таких партнерів нам треба дуже багато. Бо плануємо експортувати не лише суху продукцію, а й йогурт і кефір. Кефір став в Європі трендовим продуктом, як і фруктові йогурти без цукру на основі фруктози, виробництво яких налагодила «Молокія». Ми в європейському тренді, розташовані неподалік Європи, періодично переймаємо тамтешній досвід. Це дає нам оптимізм щодо успішного виходу на їхні ринки. Розуміємо, яка там конкуренція і що легко нам не буде, хоча наші технології на сьогодні нічим не поступаються європейським», – каже Віталій Ковальчук.

Філософія «Чесність і якість» дає свій результат

Економіст департаменту технічного співробітництва продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Єрмак додає, що корпоративна співпраця несе ще одну важливу місію – відновлення довіри споживача до промислової молокопродукції.

«Наші люди звикли купувати молокопродукцію на стихійному ринку, з рук, хоча у спеку це вкрай небезпечно. І купують не тому, що там дешевше (частіше – навпаки), а лише тому, що втратили довіру до промислової молокопродукції. На товарах «Молокії» можна знайти всю інформацію, з молока яких господарств вони виготовлені, а також побачити, що цю продукцію рекомендує Асоціація виробників молока як найякісніший продукт, якому можна довіряти», – каже Єрмак.

Він принагідно висловив переконання, що розвиток тваринництва в Україні можливий лише при освоєнні нових ринків збуту.

«Молоко екстра класу – це єдиний стандарт, продукцію з якого ми можемо експортувати. Навіщо нам експорт? Бо тільки відкриття нових ринків дасть поштовх до розвитку в Україні тваринництва, яке в свою чергу забезпечує розвиток села, бо це робочі місця, це зарплати. У світі зараз наступна тенденція – споживачів молокопродукції більшає, але в них ростуть вимоги щодо якості. ЄС має дуже високі стандарти якості», – наголошує Андрій Єрмак.

Власне, філософію якісної продукції «Молокія» сповідує уже тривалий час.

«Ми – 5-та компанія в Європі і перша в Україні, яка встановила систему подвійної очистки сировини. Завдяки цій системі кількість бактерій в нашому молоці складає 2-3 тис. в одному кубічному сантиметрі при європейських нормах до 100 тис., в Україні дозволяється до 300 тис. Якщо не хочеш падати в обсягах виробництва і продаж, постійно потрібно бігти і бути хоча б на півкроку попереду конкурентів. Нам складно, адже ми далеко від міст мільйонників. Але з кожним роком все більше споживачів схиляється на наш бік – наша філософія «Чесність і якість» дає свій результат», – розповідає Віталій Ковальчук.

Окрім нових партнерів, надії – на фермерів Тернопільщини

Водночас співпраця з ТОВ «Дзендзелівське» та ТОВ «Кищенці» одразу забезпечує завод якісним молоком, яке не потребує подвійної очистки. Навіть після того, як воно долає 450 км, йому достатньо одинарної очистки. При цьому кількість бактерій у ньому не перевищує 600-800.

З молока ґатунку «екстра», яке «Молокія» отримує від своїх партнерів з Черкащини, підприємство випускає весь йогурт та весь кефір. Коли молока не вистачає, кефір виготовляється з екстра молока інших виробників.

«Ми сподіваємося, що господарства, з якими ми домовилися по корпоративну переробку, в найближчому часі збільшать обсяги виробництва молока. Зокрема, «Кищенці» планують за рік збільшити обсяги удвічі, ТОВ «Дзендзелівське» теж планує нарощення, і за таких умов у нас вимальовують перспективи збільшення кількості продукції, необхідної для виходу на зовнішній ринок», – окреслив найближчі перспективи Віталій Ковальчук.

Тим часом в Умані, повідомила керівник проекту "Гуртові закупівлі молока" Асоціації виробників молока Олена Жупінас, будують накопичувальний центр, який долучить до проекту менші господарства, які зможуть постачати «Молокії» не 20 т у день, як «Дендзелівське» та «Кищенці», а навіть по 3-4 т якісного молока.

Водночас на підприємстві розраховують, що місцеві виробники теж зацікавляться ідеєю корпоративної співпраці і зможуть систематично постачати обумовлені обсяги молока високої якості. Покладає на це надію і голова Тернопільської ОДА Степан Барна, адже розуміє, що розвиток тваринництва забезпечить роботою людей у селах.

«Молокія» – одне з найкращих і ефективних підприємств. Вони думають не лише про прибутки, а й про створення нових робочих місць. 1,4 тис працівників працює на заводі, середня зарплата складає 7,2 тис грн. Це на 2 тис грн більше, ніж середня зарплата по області. Вони сплатили З0 млн грн податків у першому півріччі. За 6 місяців завод переробив 66 тис. т молока. На жаль, такі обсяги місцеві підприємства наразі не можуть дати, і нашим фермерам ще треба працювати над якістю. Під час візиту на Тернопільщину Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана було озвучено, що на підтримку малого фермерства скерують 1 млрд грн. І це має бути підтримка не лише виробництва зерна, а й тваринництва і садівництва, адже садівники теж можуть постачати свою продукцію для тієї ж «Молокії», – зауважив Барна.

Андрій Вацик